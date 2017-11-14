Участники WorldSkills продемонстрировали свои умения в "Лабораторном анализе"
12:24 14 Ноября 2017 Образование
Ирина Комаренко, заместитель главного эксперта компетенции "Медицинский и социальный уход": "После того, как проходит чемпионат, больше поступающих, больше конкурс в учебное заведение. Когда студенты учатся на том оборудовании, на котором они будут работать в стационарах, это повышает качество наших выпускников".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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