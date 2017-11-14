link
Сегодня

Участники WorldSkills продемонстрировали свои умения в "Лабораторном анализе"

12:24 14 Ноября 2017 Образование
В Липецке сегодня заработали все 18 площадок чемпионата WorldSkills. В Липецком медицинском колледже 2 площадки. На одной участники показывают свои умения в "Лабораторном анализе". На другой площадке - "Медицинский и социальный уход" - конкурсанты из Липецка, Ельца, Усмани и Мурома демонстрируют навыки ухода за тяжелобольными пациентами, оказания неотложной помощи и обучения пациентов простым медицинским процедурам.

Ирина Комаренко, заместитель главного эксперта компетенции "Медицинский и социальный уход": "После того, как проходит чемпионат, больше поступающих, больше конкурс в учебное заведение. Когда студенты учатся на том оборудовании, на котором они будут работать в стационарах, это повышает качество наших выпускников".
Количество показов: 53
Источник:  ТРК "Липецкое время"
Система Orphus

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

12:24
Участники WorldSkills продемонстрировали свои умения в "Лабораторном анализе"
12:14
Авиарейс "Липецк- Москва" задержали из-за плохой погоды
12:12
В Липецке вновь похолодает
11:51
Олег Королев отметил тяжелый труд липецких свекловодов в твиттере
11:37
Без воды останутся жители частного сектора Липецка
11:18
Липчан предупреждают об усилении ветра
10:57
Более 150 человек обеспечат водой в Елецком районе
10:52
На первенстве ЦФО по шахматам липчане продемонстрировали свое мастерство
10:35
Театр им. Толстого приглашает на фестиваль «Лица друзей»
10:02
Липчане стали участниками акции «Вместе против диабета!»
09:49
Молодежный форум прошел в Чаплыгинском районе
09:25
Олег Королёв: Необходимо продолжать работу по развитию кооперации
07:30
Танцевальный фестиваль состоится в Липецке

13.11.2017

18:22
Участники регионального чемпионата «Молодые профессионалы» будут соревноваться неделю
18:15
Жители 15 мкр недовольны работой кооперативного рынка
17:58
112-я Башкирская кавалерийская дивизия боевое крещение получила на Тербунской земле
17:53
В регионе стартовал II этап акции «Сообщи, где торгуют смертью»
17:49
Борьбу с покрышками организуют в Липецке
17:44
Каратисты из Липецкой области стали призерами Кубка России
17:37
Елецкие студенты присоединились к общественному движению "Волонтеры-медики"
Вся лента новостей