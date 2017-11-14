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Источник: ТРК "Липецкое время"

В Липецке сегодня заработали все 18 площадок чемпионата WorldSkills. В Липецком медицинском колледже 2 площадки. На одной участники показывают свои умения в "Лабораторном анализе". На другой площадке - "Медицинский и социальный уход" - конкурсанты из Липецка, Ельца, Усмани и Мурома демонстрируют навыки ухода за тяжелобольными пациентами, оказания неотложной помощи и обучения пациентов простым медицинским процедурам.Ирина Комаренко, заместитель главного эксперта компетенции "Медицинский и социальный уход": "После того, как проходит чемпионат, больше поступающих, больше конкурс в учебное заведение. Когда студенты учатся на том оборудовании, на котором они будут работать в стационарах, это повышает качество наших выпускников".