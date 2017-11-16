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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области

Сегодня глава региона Олег Королёв провел рабочую встречу с представителями компаний-резидентов ОЭЗ «Липецк». Главными темами обсуждения стали итоги развития промышленной площадки, а также поиск новых механизмов развития экономики. Олег Королёв поблагодарил инвесторов за доверие к региону, а также отметил, что ОЭЗ «Липецк» является одним из главных центров притяжения инновационных предприятий.«Сегодня Липецкая область развивается динамично. Но нельзя останавливаться на достигнутом. Необходимо соответствовать вызовам времени, - отметил Олег Королёв. - Президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу обеспечить темпы роста экономики страны на уровне выше среднемировых. Решить ее можно с помощью выработки и применения новых механизмов развития».Напомним, что в настоящее время в ОЭЗ «Липецк» зарегистрированы 52 резидента с объемом заявленных инвестиций 173,8 млрд руб. Осуществляют деятельность 19 предприятий. Объем производства резидентов составил 61,5 млрд руб., освоено 46,4 млрд руб. инвестиций. На предприятиях создано 3,5 тысячи новых рабочих мест.