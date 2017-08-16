В Ельце подводят итоги социально-экономического развития за I полугодие
10:15 16 Августа 2017 Политика
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг крупными и средними предприятиями города составил более 10 млрд рублей. Наибольший прирост показали «Агроснабсахар», «Энергия», «Колос», «Елецкий мясокомбинат», «Горняк».
Объём инвестиций в 1 полугодии 2017 года составил 4,3 млрд рублей. Более 1 миллиарда рублей инвестиций приходится на малое и среднее предпринимательство.
Бизнесмены стали активнее использовать предоставляемую в Липецкой области поддержку. Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства за отчетный период выдал микрозаймы на общую сумму более 5 миллионов рублей.
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Источник: http://соб.инф.
Источник: http://соб.инф.
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