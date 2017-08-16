link
Сегодня

В Ельце подводят итоги социально-экономического развития за I полугодие

10:15 16 Августа 2017 Политика
Сегодня в Ельце подводят итоги социально-экономического развития города за I полугодие 2017 года. На административном совете отметили, что при поддержке органов государственной власти большинство задач, направленных на повышение качества жизни населения города, удается решать.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг крупными и средними предприятиями города составил более 10 млрд рублей. Наибольший прирост показали «Агроснабсахар», «Энергия», «Колос», «Елецкий мясокомбинат», «Горняк».

Объём инвестиций в 1 полугодии 2017 года составил 4,3 млрд рублей. Более 1 миллиарда рублей инвестиций приходится на малое и среднее предпринимательство.

Бизнесмены стали активнее использовать предоставляемую в Липецкой области поддержку. Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства за отчетный период выдал микрозаймы на общую сумму более 5 миллионов рублей.
Количество показов: 49
Источник:  http://соб.инф.
Система Orphus
Теги:

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

10:36
На трассе "Липецк – Доброе" в ДТП погибли 2 человека
10:15
В Ельце подводят итоги социально-экономического развития за I полугодие
09:52
Липецкий филиал ПАО «Квадра» приступил к капремонту теплотрассы в районе пл. Мира
09:35
Липецкие школьники принимают участие во всероссийских состязаниях
09:14
Необычную выставку декоративного искусства увидят липчане

15.08.2017

17:55
Воловцы отметили праздник района фестивалем сельских поселений
17:33
Обновленные магистрали Липецка становятся зелеными
17:18
Более 30 семей отпраздновали новоселье в Грязях
16:43
Возбуждено уголовное дело в отношении липчанина, сбившего троих пешеходов
16:29
Липецкая область присоединилась к акции "Оранжевый мяч"
16:02
В липецком супермаркете сняли с продажи нитратные арбузы
15:33
Высокий "фонтан" забил в Новой Жизни
15:10
Липецкая ТПП свой юбилей отпраздновала под открытым небом
14:29
В Липецке погиб ребенок, выпав из окна
14:22
Автоинспекторы просят откликнуться очевидцев аварии
14:14
Сергей Иванов - в тройке лидеров медиарейтинга
12:59
В Липецкой области планеристы сражаются за право войти в сборную России
12:53
В Липецке ожидается комфортная погода
12:45
"Липецкое время" отмечено за поддержку пляжного волейбола
12:37
Праздник чистой воды провели в Тербунском районе
Вся лента новостей