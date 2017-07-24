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Делегация от Липецкой области приняла участие в форуме "Городская среда"

09:46 24 Июля 2017 Общество
Сегодня в Краснодаре начал свою работу форум партии "Единая Россия", посвященный развитию городской среды. В мероприятии принимает участие председатель партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Участники форума "Городская среда" обсудят вопросы благоустройства городской среды, общественных пространств городов страны. Работа форума организована в формате 4 дискуссионных площадок: "Комфортный двор", "Городские общественные пространства", "Благоустройство малых городов" и "Городская среда: стандарты и индекс качества".

Во второй половине дня пройдет пленарное заседание. По его итогам будет принята резолюция, куда войдут предложения, озвученные во время дискуссий. В форуме принимают участие более тысячи делегатов из 85 регионов страны.

В делегацию от Липецкой области вошли 10 человек, в том числе депутат Госдумы Михаил Гулевский, секретарь Липецкого регионального отделения Партии Павел Путилин и заместитель главы администрации Липецкой области Александр Наролин.






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Источник:  собственная информация
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