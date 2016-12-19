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Для липчан подготовили более 200 новогодних мероприятий

17:05 19 Декабря 2016 Общество
Для липчан подготовили более 200 новогодних мероприятий
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В горадминистрации готовят сотни праздничных мероприятий: концерты и торжества в новогоднюю ночь в разных районах города.
С начала декабря в «Сказке» работает почта Деда Мороза. На каникулах детей ждет большая развлекательная программа. Нижний парк подготовил новую иллюминацию с программой "Северное сияние". Её можно будет увидеть 24 декабря. Быханов сад делает акцент на семейные развлечения. Удивить липчан обещает парк Победы.

Для любителей активного отдыха в новогодние праздники будут работать 8 катков с прокатом и 20 хоккейных и ледовых площадок. Что касается детских праздников, то пока они под запретом из-за карантина. Взрослым обещают концерты духового, джазового и симфонического оркестров. Всего для липчан подготовили более 200 новогодних мероприятий.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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