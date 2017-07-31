Гурманы из соседних регионов отведали русскую кухню на «Раненбургском застолье»
16:52 31 Июля 2017 Общество
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На "Раненбургском застолье" столы буквально ломились от обилия блюд старинной русской кухни. Новинкой четвёртого фестиваля стала купеческая блинная. Развернулась она во дворе музея купечества. Пока здесь гостей потчевали блинами, глубине обжорных рядов готовили мясные блюда.
"Раненбургское застолье" ежегодно объединяет сотни гурманов со всей страны.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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