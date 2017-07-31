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Источник: ТРК "Липецкое время"

В Чаплыгине прошёл традиционный гастрономический фестиваль «Раненбургское застолье». Гостеприимство чаплыгинцев оценили не только жители региона. Отведать традиционную русскую кухню приехали гости из Белгорода, Воронежа, Рязани, Тулы и Москвы.На "Раненбургском застолье" столы буквально ломились от обилия блюд старинной русской кухни. Новинкой четвёртого фестиваля стала купеческая блинная. Развернулась она во дворе музея купечества. Пока здесь гостей потчевали блинами, глубине обжорных рядов готовили мясные блюда."Раненбургское застолье" ежегодно объединяет сотни гурманов со всей страны.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".