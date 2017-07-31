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Гурманы из соседних регионов отведали русскую кухню на «Раненбургском застолье»

16:52 31 Июля 2017 Общество
Гурманы из соседних регионов отведали русскую кухню на «Раненбургском застолье»
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В Чаплыгине прошёл традиционный гастрономический фестиваль «Раненбургское застолье». Гостеприимство чаплыгинцев оценили не только жители региона. Отведать традиционную русскую кухню приехали гости из Белгорода, Воронежа, Рязани, Тулы и Москвы.

На "Раненбургском застолье" столы буквально ломились от обилия блюд старинной русской кухни. Новинкой четвёртого фестиваля стала купеческая блинная. Развернулась она во дворе музея купечества. Пока здесь гостей потчевали блинами, глубине обжорных рядов готовили мясные блюда.

"Раненбургское застолье" ежегодно объединяет сотни гурманов со всей страны.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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