Иностранные журналисты увидели достопримечательности Липецкой области
12:30 2 Ноября 2017 Общество
Роберто Скарфоне, корреспондент издания «Lo Studio Italiano»: "Боже мой, это такая красота! Я не представлял, что в Ельце существует такая красота. Надо сказать итальянцам, что есть такая красота. Мало кто знает в Европе, что есть такое сокровище".
Наталья Демьянова, начальник управления по делам печати, телерадиовещания и связи Липецкой области: "Нам важно, чтобы журналисты, которых мы пригласили, донесли в своих странах через свои печатные издания, телевизионные каналы, радиоканалы идею о том, что в российский бизнес можно вкладывать инвестиции, можно работать. И не только работать. Есть, где жить, есть, где отдыхать, есть, что посмотреть".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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