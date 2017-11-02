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Иностранные журналисты увидели достопримечательности Липецкой области

12:30 2 Ноября 2017 Общество
Журналистам европейских СМИ показали достопримечательности Липецкой области. Экскурсию по региону для них организовали в рамках 13-й Международной инвестиционной конференции. После пресс-конференции с главой региона Олегом Королёвым участников медиатура познакомили с промышленным потенциалом области. Они посетили ОЭЗ "Липецк". Затем отправились смотреть красоты древнего Ельца. Журналисты посетили дом-музей Ивана Бунина и Вознесенский собор.

Роберто Скарфоне, корреспондент издания «Lo Studio Italiano»: "Боже мой, это такая красота! Я не представлял, что в Ельце существует такая красота. Надо сказать итальянцам, что есть такая красота. Мало кто знает в Европе, что есть такое сокровище".

Наталья Демьянова, начальник управления по делам печати, телерадиовещания и связи Липецкой области: "Нам важно, чтобы журналисты, которых мы пригласили, донесли в своих странах через свои печатные издания, телевизионные каналы, радиоканалы идею о том, что в российский бизнес можно вкладывать инвестиции, можно работать. И не только работать. Есть, где жить, есть, где отдыхать, есть, что посмотреть".

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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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