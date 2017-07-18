К Дню работника торговли в регионе учредили новое почетное звание
10:08 18 Июля 2017 Общество
Липецкий опыт работы отделов в формате "магазин в магазине" перенимают и другие регионы. Такой формат работы помогает расширить ассортимент продукции и привлечь дополнительный поток покупателей. Всё более популярным становится и "производство за стеклом", когда покупатели могут наблюдать весь процесс изготовления. Это повышает доверие к качеству продукции.
Работа в сфере услуг требует знаний, ответственности, самоотдачи, терпения и умения работать с людьми. Специально к Дню работника торговли в регионе учредили почетное звание "Заслуженный работник торговли Липецкой области".
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Источник: собственная информация
Источник: собственная информация
Теги: Киреев, брифинг, торговля, почетное звание, Липецкая область, Липецк
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