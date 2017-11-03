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Источник: ТРК "Липецкое время"

Город, удобный для проживания, показали сегодня в городской администрации. Главе региона Олегу Королёву презентовали программу по развитию областного центра на ближайшие 5 лет. Проекты амбициозные, основных 4.8 километров пешеходных, беговых и велодорожек, зоны для отдыха и занятий спортом. Сейчас это кажется невозможным, но работы по реконструкции и благоустройству Каменного лога уже начались. И скоро из новых районов на работу быстрее будет добраться на велосипеде. Да и для досуга липчан пространства станет больше.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время"