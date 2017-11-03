Каменный лог превратится в масштабную рекреационную зону
17:53 3 Ноября 2017 Общество
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8 километров пешеходных, беговых и велодорожек, зоны для отдыха и занятий спортом. Сейчас это кажется невозможным, но работы по реконструкции и благоустройству Каменного лога уже начались. И скоро из новых районов на работу быстрее будет добраться на велосипеде. Да и для досуга липчан пространства станет больше.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время"
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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