КВНщики из Высшей лиги судили игру на форуме «Область будущего»
12:52 28 Июля 2017 Общество
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Это очередной эксклюзив от форума "Область будущего". Последние пару дней игроки Высшей лиги делились опытом с молодыми коллегами. Уроки не прошли даром. «Команде А» из Задонска эксперты помогли найти свой стиль.
Такое возможно только на «Области будущего». Команда «В активном поиске» сформировалась прямо здесь на форуме. Участники из Ельца, Липецка и Лебедяни раньше даже знакомы не были. Но за 4 дня успели не только сдружиться и создать команду, но и написать шутки.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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