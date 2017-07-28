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КВНщики из Высшей лиги судили игру на форуме «Область будущего»

12:52 28 Июля 2017 Общество
КВНщики из Высшей лиги судили игру на форуме «Область будущего»
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Весёлые и находчивые. На форуме «Область будущего» разыграли Летний кубок Университетской лиги КВН. В этот раз не обошлось без сюрпризов. Судить местных юмористов приехали известные КВНщики из Высшей лиги.

Это очередной эксклюзив от форума "Область будущего". Последние пару дней игроки Высшей лиги делились опытом с молодыми коллегами. Уроки не прошли даром. «Команде А» из Задонска эксперты помогли найти свой стиль.

Такое возможно только на «Области будущего». Команда «В активном поиске» сформировалась прямо здесь на форуме. Участники из Ельца, Липецка и Лебедяни раньше даже знакомы не были. Но за 4 дня успели не только сдружиться и создать команду, но и написать шутки.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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