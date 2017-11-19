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Источник: ТРК "Липецкое время", фото LipetskMedia

Новый глава Лебедянского района был избран на сессии райсовета депутатами муниципалитета накануне, 18 ноября.Администрацию района возглавил Игорь Валерьевич Алтухов. До назначения главой Лебедянского района он занимал пост заместителя начальника управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, руководил территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в регионе.До Игоря Алтухова Лебедянский район в течение пяти лет возглавлял Михаил Мицук. Он ушел в отставку 8 ноября 2017 года.