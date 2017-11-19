Лебедянский район возглавил заместитель начальника управления потребительского рынка Липецкой области
08:57 19 Ноября 2017 Общество
Администрацию района возглавил Игорь Валерьевич Алтухов. До назначения главой Лебедянского района он занимал пост заместителя начальника управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, руководил территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в регионе.
До Игоря Алтухова Лебедянский район в течение пяти лет возглавлял Михаил Мицук. Он ушел в отставку 8 ноября 2017 года.
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Источник: ТРК "Липецкое время", фото LipetskMedia
Источник: ТРК "Липецкое время", фото LipetskMedia
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