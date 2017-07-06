Личный приём граждан провёл Олег Королёв
12:25 6 Июля 2017 Общество
Загрузка плеера
Наталья Ярлыкова, жительница Долгоруковского района: "У меня больной ребёнок, генетическое заболевание. Мы обошли все инстанции, какие можно было. Нам везде отказали. Сегодня мы пришли к Олегу Петровичу, чтобы он помог нам купить эти препараты".
Глава региона заверил Наталью, что помощь будет. И не единовременная, поскольку лекарства нужно принимать регулярно.
Олег Королёв, глава администрации Липецкой области: "Сейчас мы вам поможем. Но дальше то же самое, если будет продолжаться. Приходите, будем помогать".
Жители региона также просили помочь решить жилищные вопросы, оказать финансовую помощь в ведении личного подсобного хозяйства. По всем обращениям Олег Королёв дал поручения руководителям отраслевых служб и ведомств. Их исполнение глава региона взял под личный контроль.
Количество показов: 73
Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
Лента новостей
|13:00
|12:50
|12:25
|12:21
|12:15
|12:03
|11:56
|11:36
|11:19
|10:47
|10:36
|10:07
|09:40
|09:29
|09:11
05.07.2017
|18:28
|17:21
|17:14
|16:47
|16:17
Комментарии