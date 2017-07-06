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Личный приём граждан провёл Олег Королёв

12:25 6 Июля 2017 Общество
Личный приём граждан провёл Олег Королёв
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Личный приём граждан провёл глава администрации Липецкой области Олег Королёв в региональной приёмной Президента России. С просьбами к нему обратились жители разных районов. Наталья Ярлыкова из Долгоруково просила оказать финансовую помощь, чтобы приобрести дорогостоящие лекарства для дочери.

Наталья Ярлыкова, жительница Долгоруковского района: "У меня больной ребёнок, генетическое заболевание. Мы обошли все инстанции, какие можно было. Нам везде отказали. Сегодня мы пришли к Олегу Петровичу, чтобы он помог нам купить эти препараты".

Глава региона заверил Наталью, что помощь будет. И не единовременная, поскольку лекарства нужно принимать регулярно.

Олег Королёв, глава администрации Липецкой области: "Сейчас мы вам поможем. Но дальше то же самое, если будет продолжаться. Приходите, будем помогать".

Жители региона также просили помочь решить жилищные вопросы, оказать финансовую помощь в ведении личного подсобного хозяйства. По всем обращениям Олег Королёв дал поручения руководителям отраслевых служб и ведомств. Их исполнение глава региона взял под личный контроль.
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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