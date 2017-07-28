Липецкая область поделилась успешным опытом работы системы «Мои документы»
12:43 28 Июля 2017 Общество
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Максим Паршин, директор департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции министерства экономического развития РФ : "Там оказывается весь спектр услуг, который необходим для развития и начала собственного бизнеса. Это и услуги институтов развития, это услуги, которые оказываются ресурсоснабжающими организациями".
Александр Никонов, заместитель главы администрации Липецкой области: "Сегодня это делается не только по принципу одного окна, но основная масса услуг переходит уже в электронный вид. Отсутствует необходимость бегать и писать письма".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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