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Липецкая область поделилась успешным опытом работы системы «Мои документы»

12:43 28 Июля 2017 Общество
Липецкая область поделилась успешным опытом работы системы «Мои документы»
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В Липецкую область приехали делегаты из 20 регионов, чтобы перенять успешный опыт работы системы "Мои документы". МФЦ Липецкой области оказывают более 300 видов услуг. Ежегодно в офисы обращаются около 2 млн человек. Появляются новые услуги. Одна из последних — оформление загранпаспортов. С февраля этого года ей воспользовались более 3 тысяч человек. Липецкая область вошла в число регионов-пилотов по открытию центров для бизнеса. Теперь у предпринимателей есть возможность рассчитать бизнес-план, узнать о мерах поддержки, подобрать помещение.

Максим Паршин,  директор департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции министерства экономического развития РФ : "Там оказывается весь спектр услуг, который необходим для развития и начала собственного бизнеса. Это и услуги институтов развития, это услуги, которые оказываются ресурсоснабжающими организациями".

Александр Никонов, заместитель главы администрации Липецкой области: "Сегодня это делается не только по принципу одного окна, но основная масса услуг переходит уже в электронный вид. Отсутствует необходимость бегать и писать письма".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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