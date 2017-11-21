Липецкие аграрии акцент сделают на инновациях
16:58 21 Ноября 2017 Общество
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Вопреки капризам погоды липецкие аграрии вновь с рекордными урожаями. Зерновых намолотили более 3 млн тонн, продолжают уборку кукурузы, масличные - рапс, соя и подсолнечник - в этом году дадут 550 тысяч тонн. Урожай сахарной свёклы побьет рекорд прошлого. Ждут 5 млн 300 тыс. тонн.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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