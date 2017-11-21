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Липецкие аграрии акцент сделают на инновациях

16:58 21 Ноября 2017 Общество
Липецкие аграрии акцент сделают на инновациях
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Рекордные урожаи, поправки в федеральные законы и триумф на съезде кооператоров. С журналистами региона встретился заместитель главы области Николай Тагинцев. Он рассказал о достижениях липецких аграриев и перспективах нового сезона. Акцент сделают на инновациях. Кстати, они помогли растениеводам в этом году получить небывалый урожай.

Вопреки капризам погоды липецкие аграрии вновь с рекордными урожаями. Зерновых намолотили более 3 млн тонн, продолжают уборку кукурузы, масличные - рапс, соя и подсолнечник - в этом году дадут 550 тысяч тонн. Урожай  сахарной свёклы побьет рекорд прошлого. Ждут 5 млн 300 тыс. тонн.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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