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Источник: ТРК "Липецкое время"

Рекордные урожаи, поправки в федеральные законы и триумф на съезде кооператоров. С журналистами региона встретился заместитель главы области Николай Тагинцев. Он рассказал о достижениях липецких аграриев и перспективах нового сезона. Акцент сделают на инновациях. Кстати, они помогли растениеводам в этом году получить небывалый урожай.Вопреки капризам погоды липецкие аграрии вновь с рекордными урожаями. Зерновых намолотили более 3 млн тонн, продолжают уборку кукурузы, масличные - рапс, соя и подсолнечник - в этом году дадут 550 тысяч тонн. Урожай сахарной свёклы побьет рекорд прошлого. Ждут 5 млн 300 тыс. тонн.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".