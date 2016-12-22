Награды "Липецкого выбора" получили фильмы "Коробка" и "Елецкие кружева"
12:57 22 Декабря 2016 Общество
Загрузка плеера
Закрытие кинофестиваля «Липецкий выбор» . В этом году в Липецк приехали Сергей Баталов, Макар Запорожский из сериала «Молодежка», Эдуард Шульжевский и Наталья Егорова. Накануне она провела большую творческую встречу с жителями Усмани.
За 4 дня жители районов пообщались со многими популярными актерами и музыкантами, посмотрели новинки отечественного кинематографа. В этом году на фестиваль привезли 10 фильмов. Лучшим игровым фильмом признана лента «Коробка», а приз зрительских симпатий получила «Тэли и Толи».
На фестивале отметили работу корреспондента «Липецкого времени» Ольги Звягиной. Ее фильм «Елецкие кружева» победил в номинации «Надежда кинофестиваля». А вот лучшей документальной картиной признан «Плеханов» Владимира Корзинкина.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
Количество показов: 157
Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
Лента новостей
|15:46
|15:36
|15:07
|14:30
|14:14
|13:44
|12:57
|12:50
|12:38
|12:35
|12:31
|11:51
|11:06
|11:00
|10:45
|10:06
|09:40
|08:45
|08:30
|08:00
Комментарии