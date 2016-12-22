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Источник: ТРК "Липецкое время"

Итоги 10-го фестиваля «Липецкий выбор» подвели в регионе. Вместе с жюри липчане голосовали за те картины, которые пришлись им по душе.Закрытие кинофестиваля «Липецкий выбор» . В этом году в Липецк приехали Сергей Баталов, Макар Запорожский из сериала «Молодежка», Эдуард Шульжевский и Наталья Егорова. Накануне она провела большую творческую встречу с жителями Усмани.За 4 дня жители районов пообщались со многими популярными актерами и музыкантами, посмотрели новинки отечественного кинематографа. В этом году на фестиваль привезли 10 фильмов. Лучшим игровым фильмом признана лента «Коробка», а приз зрительских симпатий получила «Тэли и Толи».На фестивале отметили работу корреспондента «Липецкого времени» Ольги Звягиной. Ее фильм «Елецкие кружева» победил в номинации «Надежда кинофестиваля». А вот лучшей документальной картиной признан «Плеханов» Владимира Корзинкина.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".