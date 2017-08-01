Многоэтажка на улице Лутова приняла переселенцев из ветхого жилья
12:51 1 Августа 2017 Общество
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17-этажный дом готов принять своих хозяев. Благоустройство придомовой территории выполнили, асфальт положили. В области завершают последний, четвертый этап программы переселения из ветхого и аварийного жилья.
Дарья Жданова раньше жила на Тракторном в ветхом бараке, построенном в 1958 году как временное жилье. Полы проваливались, штукатурка рушилась, плесень покрывала стены. В программе переселения семья стояла с 2011 года. Неделю назад им сообщили радостную новость.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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