На юге Липецкой области ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов
14:18 17 Августа 2017 Общество
В случае обнаружения лесного пожара следует сразу же сообщить по телефону: 01, с мобильного: 101, 112. В Главном управлении МЧС России по Липецкой области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия: -800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60.
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Источник: ГУ МЧС России по Липецкой области
Источник: ГУ МЧС России по Липецкой области
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