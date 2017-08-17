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На юге Липецкой области ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов

14:18 17 Августа 2017 Общество
На юге Липецкой области, в Воловском, Тербунском, Хлевенском, Усманском, Добринском районах, с 18 августа ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов, горимость 5 класса. «Лесные пожары наносят огромный ущерб природе и могут спровоцировать большую беду. Обеспечить сохранность лесов - общая задача органов власти и граждан», - подчеркивает глава администрации Липецкой области Олег Королёв.

В случае обнаружения лесного пожара следует сразу же сообщить по телефону: 01, с мобильного: 101, 112. В Главном управлении МЧС России по Липецкой области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия: -800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60.
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Источник:  ГУ МЧС России по Липецкой области
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