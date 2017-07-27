Количество показов: 127

Источник: пресс-служба администрации Липецкой области

В Ельце готовится к открытию уже второй в Липецкой области центр оказания услуг для бизнеса «Мои Документы». На эти цели Липецкая область получила из федерального бюджета более 4 млн рублей, региональное софинансирование превысило 3 млн рублей.В «МФЦ для бизнеса» смогут обратиться не только жители Ельца, но и близлежащих районов. В новом специализированном центре пять окон приема, где смогут обслуживать до 100 предпринимателей в день.Здесь можно будет получить 150 видов услуг для бизнеса. Внедрена услуга call-центра.Сегодня малый бизнес региона - это более 39 тысяч субъектов МСП области. О том, что возможности МФЦ для бизнеса широко востребованы, говорит статистика и анализ обращений, который показал высокую степень востребованности государственных и муниципальных услуг юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Если за прошлый год было зарегистрировано 36 тысяч обращений, то в первом полугодии 2017 оказано уже более 34 тысяч услуг для субъектов бизнес-сообщества в центрах «Мои Документы» Липецкой области. Значительные результаты работы не остались незамеченными на федеральном уровне, а опыт нашего региона рекомендован к тиражированию во всех субъектах РФ.«Такие центры должны стать площадками для реализации новых бизнес-идей и создания дополнительных рабочих мест во внебюджетной сфере. МФЦ и подобного рода проекты позволяют растить предпринимателей», – считает глава администрации Липецкой области Олег Королёв.