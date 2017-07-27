Новый "МФЦ для бизнеса" в Ельце будет оказывать 150 различных услуг
09:52 27 Июля 2017 Общество
В «МФЦ для бизнеса» смогут обратиться не только жители Ельца, но и близлежащих районов. В новом специализированном центре пять окон приема, где смогут обслуживать до 100 предпринимателей в день.
Здесь можно будет получить 150 видов услуг для бизнеса. Внедрена услуга call-центра.
Сегодня малый бизнес региона - это более 39 тысяч субъектов МСП области. О том, что возможности МФЦ для бизнеса широко востребованы, говорит статистика и анализ обращений, который показал высокую степень востребованности государственных и муниципальных услуг юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Если за прошлый год было зарегистрировано 36 тысяч обращений, то в первом полугодии 2017 оказано уже более 34 тысяч услуг для субъектов бизнес-сообщества в центрах «Мои Документы» Липецкой области. Значительные результаты работы не остались незамеченными на федеральном уровне, а опыт нашего региона рекомендован к тиражированию во всех субъектах РФ.
«Такие центры должны стать площадками для реализации новых бизнес-идей и создания дополнительных рабочих мест во внебюджетной сфере. МФЦ и подобного рода проекты позволяют растить предпринимателей», – считает глава администрации Липецкой области Олег Королёв.
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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
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