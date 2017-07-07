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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области

Сегодня, в преддверии празднования Дня семьи, любви и верности, в администрации Липецкой области глава региона Олег Королёв встретился с тринадцатью супружескими парами региона, прожившими вместе 50 и более лет. Он тепло поздравил их с праздником. «Есть великие святыни и ценности, на которых держится весь мир и все общество, - отметил глава региона. – Одной из них является культ семьи. Его возрождение – одна из главных задач власти и всего гражданского общества. Ваш бесценный опыт сохранения незыблемых семейных и человеческих ценностей, который позволил вам прожить вместе долгие годы несмотря ни на какие трудности, обязательно нужно передавать молодежи». Глава региона добавил, что необходимо проработать возможность проведения встреч молодых семей с теми семьями, которые прожили много лет вместе. Присутствующим на встрече семьям, идея руководителя региона понравилась.Среди присутствующих на встрече – семья Ворониных из Хлевенского района, которая образовалась 50 лет назад. Всю свою жизнь супруги Воронины посвятили сельскому хозяйству. Василий Иванович работал учетчиком тракторной бригады более 40 лет, за свой многолетний и добросовестный труд он имеет звание «Ветеран труда». Анна Стефановна более 40 лет работала свекловичницей, бригадиром полеводства в совхозе «Воробьёвский», имеет звание «Ветеран труда», награждалась почетными грамотами администрации Хлевенского района. Супруги Воронины родили и воспитали двоих детей.А супруги Савушкины из Липецкого района, присутствовавшие на встрече, прожили вместе 61 год. Алексей Дмитриевич окончил Усманский сельскохозяйственный техникум. С 15 лет до выхода на пенсию достойно трудился в сфере сельского хозяйства. Работал счетоводом, бухгалтером, управляющим, агрономом, главным агрономом. Имеет множество благодарственных писем и грамот за добросовестный труд.Раиса Абрамовна имеет высшее педагогическое образование, более 53 лет проработала учителем. За многолетний добросовестный труд награждена знаком «Учитель-методист», Почетными грамотами Министерства просвещения РСФСР, областного управления и районного отдела образования. Супруги Савушкины вырастили и воспитали троих детей.