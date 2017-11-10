Олег Королёв поздравил стражей порядка
14:50 10 Ноября 2017 Общество
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Олег Королёв, глава администрации Липецкой области: "Продолжаем эту вахту нести, не боясь ни пули, ни ножа, ни иных подлостей. Гордитесь собою, гордитесь системой, гордитесь тем, что выбрали путь служения государству Российскому. Храни вас Господь, оставайтесь живыми, горделивыми, умелыми и такими же, какими мы знаем вас - настоящими защитниками государства и каждого человека".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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