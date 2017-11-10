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Источник: ТРК "Липецкое время"

В День полиции в областном ДК прошел торжественный прием. Ведомственной медалью "За доблесть в службе" наградили начальника ОМДВ по городу Ельцу, полковника полиции Павла Попова, который в мае этого года спас женщину от вооруженного нападения и задержал преступника. Медаль стала уже четвертой за 30-летную службу Попова. Стражей порядка поздравили руководители силовых структур области, а также глава региона Олег Королёв.Олег Королёв, глава администрации Липецкой области: "Продолжаем эту вахту нести, не боясь ни пули, ни ножа, ни иных подлостей. Гордитесь собою, гордитесь системой, гордитесь тем, что выбрали путь служения государству Российскому. Храни вас Господь, оставайтесь живыми, горделивыми, умелыми и такими же, какими мы знаем вас - настоящими защитниками государства и каждого человека".