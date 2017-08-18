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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области

Областной праздник "День животновода" в обладминистрации начался с церемонии награждения. Лучших доярок, зоотехников, птичниц и рыбоводов, а также руководителей сельхозпредприятий и фермерских хозяйств поздравили глава администрации Липецкой области Олег Королёв и председатель областного Совета депутатов Павел Путилин."Липецкие животноводы уже давно производят мяса и молока гораздо больше собственной потребности области, обеспечивая качественными продуктами питания жителей нескольких российских регионов", — отметил Олег Королёев.Праздник продолжится традиционной выставкой племенных животных, которая состоится на территории ОАО "Липецкплем".