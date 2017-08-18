Олег Королёв: "Животноводы региона - в числе лучших в стране"
10:36 18 Августа 2017 Общество
"Липецкие животноводы уже давно производят мяса и молока гораздо больше собственной потребности области, обеспечивая качественными продуктами питания жителей нескольких российских регионов", — отметил Олег Королёев.
Праздник продолжится традиционной выставкой племенных животных, которая состоится на территории ОАО "Липецкплем".
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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
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