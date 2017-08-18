link
Сегодня

Олег Королёв: "Животноводы региона - в числе лучших в стране"

10:36 18 Августа 2017 Общество
Областной праздник "День животновода" в обладминистрации начался с церемонии награждения. Лучших доярок, зоотехников, птичниц и рыбоводов, а также руководителей сельхозпредприятий и фермерских хозяйств поздравили глава администрации Липецкой области Олег Королёв и председатель областного Совета депутатов Павел Путилин.

"Липецкие животноводы уже давно производят мяса и молока гораздо больше собственной потребности области, обеспечивая качественными продуктами питания жителей нескольких российских регионов", — отметил  Олег Королёев.
Праздник продолжится традиционной выставкой племенных животных, которая состоится на территории ОАО "Липецкплем".
Количество показов: 67
Источник:  пресс-служба администрации Липецкой области
Система Orphus
Теги:

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

10:36
Олег Королёв: "Животноводы региона - в числе лучших в стране"
10:33
В Липецке из муниципальных квартир хотят выселить должников
10:22
Старинным русским играм научат на «Ладейном поле»
10:13
Турслет состоится в селе Доброе
09:54
В Липецке пострадал мотоциклист
09:37
День флага России отметят во всех районах Липецка
09:17
Сразу 5 событийных фестивалей состоятся в Липецкой области 19 августа

17.08.2017

18:04
Заканчивается прием журналистских работ на конкурс «Моя земля - Россия»
17:56
Уголовная ответственность грозит 28-летнему липчанину, сбившему 3 пешеходов
17:40
В Липецке иномарка провалилась в асфальт
17:18
Бесхозные газовые сети в Липецке перейдут на баланс города
16:55
За неуплату экологического сбора предпринимателям грозят штрафы
16:40
В Ельце почтили память Тихона Хренникова
16:33
Липецкие депутаты решали, что делать с общежитиями
16:25
«Малиновый звон» принял музыкантов и танцоров из Липецка, Ельца и Москвы
16:02
«Ш.К.А.F. на Дворянской» порадует театралов
15:34
День лошади отметят в зоопарке Липецка
15:21
Подсчет голосов на сентябрьских выборах будет полностью автоматизированным
14:55
НКО Липецка призывают активнее участвовать в конкурсе на получение президентских грантов
14:38
Перебои со светом будут в частном секторе Липецка
Вся лента новостей