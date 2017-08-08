Парковку на проспекте Победы уберут
10:48 8 Августа 2017 Общество
Такое решение было принято сегодня на комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству горсовета.
Разрешение на организацию стоянки было выдано еще в 2015 году. Практически сразу на площадке появилась будка охраны и начали брать деньги за парковку. В 2016 году площадку огородили. Все это создало неудобства для пешеходов и транспорта. Жители ближайших домов собрали подписи за ликвидацию парковки.
Ее должны были закрыть еще в марте 2017, так как на этом месте планируется обустройство остановки и пешеходной зоны.
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Источник: http://соб.инф.
Источник: http://соб.инф.
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