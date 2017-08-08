Депутаты Липецкого городского Совета добились ликвидации парковки на проспекте Победы, 71. В ближайшие дни предприниматели должны будут освободить площадку и привести территорию в порядок.Такое решение было принято сегодня на комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству горсовета.Разрешение на организацию стоянки было выдано еще в 2015 году. Практически сразу на площадке появилась будка охраны и начали брать деньги за парковку. В 2016 году площадку огородили. Все это создало неудобства для пешеходов и транспорта. Жители ближайших домов собрали подписи за ликвидацию парковки.Ее должны были закрыть еще в марте 2017, так как на этом месте планируется обустройство остановки и пешеходной зоны.