link

Парковку на проспекте Победы уберут

10:48 8 Августа 2017 Общество
Депутаты Липецкого городского Совета добились ликвидации парковки на проспекте Победы, 71. В ближайшие дни предприниматели должны будут освободить площадку и привести территорию в порядок.

Такое решение было принято сегодня на комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству горсовета.

Разрешение на организацию стоянки было выдано еще в 2015 году. Практически сразу на площадке появилась будка охраны и начали брать деньги за парковку. В 2016 году площадку огородили. Все это создало неудобства для пешеходов и транспорта. Жители ближайших домов собрали подписи за ликвидацию парковки.

Ее должны были закрыть еще в марте 2017, так как на этом месте планируется обустройство остановки и пешеходной зоны.
Количество показов: 175
Источник:  http://соб.инф.
Система Orphus
Теги:

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

11:50
На подготовку к отопительному сезону Липецк потратит 560 млн рублей
11:41
Олег Королёв поздравил липецких аграриев с первым миллионом тонн зерновых
11:03
Водитель погиб в ДТП в Грязинском районе
10:48
Парковку на проспекте Победы уберут
10:39
Компенсации за взносы на капремонт получили почти 4 тысячи жителей Липецкой области
09:51
Почти 45 тысяч детей уже отдохнули в лагерях Липецкой области
09:32
«Праздник мёда» пройдет в Добровском районе

07.08.2017

18:48
В липецких дворах хотят сделать стоянки и проезды для спецтранспорта
18:19
С начала года в Липецке под колесами автомобилей погибли 9 пешеходов
18:16
Джон Уоррен отведал квас и сделал птицу счастья
17:32
В Ельце запретили купаться
17:13
Принять гостей готовится "Бал в дворянской усадьбе Стаховичей"
16:47
В велопробеге в Задонском районе участвовали от мала до велика
16:32
В Липецкой области намолотили первый миллион тонн зерновых
16:02
"Область будущего" передала форумную эстафету крымчанам
15:41
Липецкий ветеран награжден медалью ФСБ России «За отличие в контрразведке»
15:20
Общественная палата Липецкой области проводит мониторинг коммунальных платежей
15:05
Фестиваль "Аргамач" продлится 4 дня
14:47
Акция "Онкодесант" посетит Лебедянь
14:40
В областной стоматологической поликлинике состоится День открытых дверей
Вся лента новостей