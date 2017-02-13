Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Количество показов: 51

Источник: ТРК "Липецкое время"

Сегодня отмечают Всемирный день радио. Праздник молодой, появился в 2012-м году, в день, когда впервые вышло в эфир «Радио ООН». В профессиональный праздник мы встретились с журналистами и ведущими «Липецк FM» и выяснили их секрет успеха.Она доказала, что путешествовать можно и дома. Туристическую программу на «Липецк FM» Наталья Ширяева ведет уже год. Радиоэкскурсии - дело непростое. Красивых картинок слушателям не покажешь. А словами достопримечательности описать непросто.За программу «Путешествуем дома» Наталья Ширяева получила награду от Союза журналистов России. Даже опытные радийщики не могут похвастаться таким признанием. А для 25-летней ведущей это настоящий карьерный взлет. Коллектив «Липецк FM» за последние несколько лет сильно обновился. Появились новые голоса, идеи и творческие подходы. Всё это отразилось на эфире. Интересные программы и динамичные новости. А о красотах региона «Липецк FM» не только рассказывает, но и показывает.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".