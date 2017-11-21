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Расчищать дороги региона от снега готовы более 400 единиц спецтехники

17:03 21 Ноября 2017 Общество
Областные дорожные службы готовы к работе в зимний период. Для обслуживания автомобильных магистралей будет задействовано 414 единиц дорожной техники. Это автогрейдеры, прицепные грейдеры, роторные снегоочистители, бульдозеры, экскаваторы, тракторы, погрузчики, комбинированные дорожные машины. Заготовлено 133 тыс. тонн песко-соляной смеси. Эти запасы будут регулярно пополнять. Стоит отметить, что уже с 1 ноября автотрассы патрулируют дежурные бригады. В случае подмораживания опасные участки обрабатываются специальной смесью.

Глава администрации Липецкой области Олег Королёв уделяет постоянное внимание вопросам безопасного и бесперебойного движения автотранспорта. По его поручению весь комплекс работ по зимнему содержанию региональных автотрасс находится под особым контролем. «Обеспечение безопасности дорожного движения - одно из важнейших направление деятельности областных властей», - подчеркивает Олег Королёв.
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Источник:  пресс-служба администрации Липецкой области
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