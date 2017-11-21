Расчищать дороги региона от снега готовы более 400 единиц спецтехники
17:03 21 Ноября 2017 Общество
Глава администрации Липецкой области Олег Королёв уделяет постоянное внимание вопросам безопасного и бесперебойного движения автотранспорта. По его поручению весь комплекс работ по зимнему содержанию региональных автотрасс находится под особым контролем. «Обеспечение безопасности дорожного движения - одно из важнейших направление деятельности областных властей», - подчеркивает Олег Королёв.
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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
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