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Руководители Липецкой области поздравили жителей региона с Днем знаний

09:29 1 Сентября 2017 Общество
Глава администрации Липецкой области Олег Королёв и председатель облсовета Павел Путилин поздравили учеников и учителей, студентов, преподавателей и родителей с Днем знаний и началом нового учебного года.
«Первое сентября – замечательный праздник, в этот день вновь оживают школьные классы и вузовские аудитории, - говорится в поздравлении. - Для почти 13 тысяч первоклашек прозвучат первые звонки, для них наступит новый жизненный этап, наполненный интересными встречами и удивительными открытиями. Для старшеклассников-выпускников начнется год, который станет для них определяющим при выборе профессии.
Сегодня в школьные классы на первый в этом учебном году урок пришли около 120 тысяч юных жителей региона. Это торжественный и очень волнующий день для всех педагогов, ведь именно от вашего профессионализма, таланта, творчества, душевной щедрости и мудрости, уважаемые наставники, зависит успех наших детей.

Давняя мудрость «Век живи – век учись» сегодня актуальна, как никогда. Образование становится основой для успешной карьеры и благополучной жизни. Стремительно растущий уровень технологий, развитие наукоемких отраслей, инновационные подходы – все это требует непрерывного обучения и постоянного совершенствования профессиональных навыков. Развитие отрасли всегда было и остается приоритетом в работе администрации региона и областного Совета депутатов.

Мы делаем все, чтобы молодые жители региона получили глубокие и разносторонние знания, реализовали свои таланты и способности. Благодаря усилиям всех ветвей власти и активной позиции педагогического сообщества созданы условия для высококачественного образовательного процесса. Наша задача – сохранить и развить эту тенденцию».

Олег Королёв и Павел Путилин в праздничный день пожелали всем крепкого здоровья, счастья, радости познания, успехов в учебе и работе. «Пусть День знаний будет украшен для жителей области цветами и улыбками, пусть он будет наполнен теплыми и добрыми словами», - подчеркнули руководители региона.
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Источник:  пресс-служба администрации Липецкой области
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