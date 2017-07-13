Самое интересное в День города в Липецке
11:54 13 Июля 2017 Общество
Уже завтра, 14 июля, в 11:00 часов на территории спортшколы №10 состоится первенство города по парусному спорту.
В это же время в Нижнем парке состоится акция "Свадьба любимому городу", которая продолжится и в субботу.
В 15:00 часов состоится торжественное открытие фестиваля этнокультуры "Липецкое городище". Он будет идти в Нижнем парке в течение 3 дней.
В субботу, 15 июля, в 9:00 часов на территории спортшколы №13 состоится Кубок России по стендовой стрельбе.
Открытие парка миниатюр в Быхановом саду запланировано на 14:00 часов.
Шоу на открытой воде на набережной реки Воронеж начнется в 17:00 часов.
На площади Петра Великого в 19:00 часов начнется праздничный концерт, а в 22:00 - фейерверк.
На 16 июля запланированы автобусные экскурсии "Истории Липецка", первая состоится в 10:00 часов.
Завершатся праздничные мероприятия народными гуляньями в парках города, с 18:00 до 22:00.
Количество показов: 69
Источник: http://culture48.ru
Источник: http://culture48.ru
Лента новостей
|12:55
|12:36
|12:12
|11:54
|11:49
|11:44
|11:35
|11:29
|11:15
|10:46
|10:28
|10:20
|10:07
|09:49
|09:44
|09:29
|09:16
12.07.2017
|18:29
|18:23
|18:01
Комментарии