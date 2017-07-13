В Липецке с 14 по 16 июля отпразднуют День города и День металлурга. Мы подготовили выборку самых интересных и зрелищных мероприятий, которые никак нельзя пропустить.Уже завтра, 14 июля, в 11:00 часов на территории спортшколы №10 состоится первенство города по парусному спорту.В это же время в Нижнем парке состоится акция "Свадьба любимому городу", которая продолжится и в субботу.В 15:00 часов состоится торжественное открытие фестиваля этнокультуры "Липецкое городище". Он будет идти в Нижнем парке в течение 3 дней.В субботу, 15 июля, в 9:00 часов на территории спортшколы №13 состоится Кубок России по стендовой стрельбе.Открытие парка миниатюр в Быхановом саду запланировано на 14:00 часов.Шоу на открытой воде на набережной реки Воронеж начнется в 17:00 часов.На площади Петра Великого в 19:00 часов начнется праздничный концерт, а в 22:00 - фейерверк.На 16 июля запланированы автобусные экскурсии "Истории Липецка", первая состоится в 10:00 часов.Завершатся праздничные мероприятия народными гуляньями в парках города, с 18:00 до 22:00.