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Источник: ТРК "Липецкое время"

"Система 112" накроет Липецкую область целиком уже в этом году. Сейчас идёт тестирование единого телефона службы спасения. Эксперты уже дали свою оценку. На место происшествия скорая, пожарная и полиция приезжают гораздо раньше. Кроме того, спасатели к ситуации готовы, детали по пути им рассказывает оператор.В региональный центр обработки вызовов "Системы 112" поступают в день в среднем 1,5 тысяч обращений. Их принимают более сотни квалифицированных операторов. Они же готовы оказать психологическую поддержку. В течение 20 секунд информация появляется в базе данных. Ее видят все экстренные службы региона. Систему экстренных вызовов в Липецкой области внедряли поэтапно. Сначала в Ельце и Липецке, затем в Задонске и Усмани. За последние 1,5 года время в пути экстренных служб сократилось в 5 раз.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".