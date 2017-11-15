"Система 112" полностью охватит Липецкую область уже в этом году
17:16 15 Ноября 2017 Общество
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В региональный центр обработки вызовов "Системы 112" поступают в день в среднем 1,5 тысяч обращений. Их принимают более сотни квалифицированных операторов. Они же готовы оказать психологическую поддержку. В течение 20 секунд информация появляется в базе данных. Ее видят все экстренные службы региона. Систему экстренных вызовов в Липецкой области внедряли поэтапно. Сначала в Ельце и Липецке, затем в Задонске и Усмани. За последние 1,5 года время в пути экстренных служб сократилось в 5 раз.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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