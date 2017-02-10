Скверы и улицы Липецка преобразятся к ЧМ-2018 по футболу
10:48 10 Февраля 2017 Общество
Участники градсовета под руководством заместителя главы администрации Липецка Андрея Шорстова обсудили варианты границ территорий, которые требуется обустроить в рамках проведения чемпионата мира. В этом году начнется благоустройство скверов по улицам Первомайская и Ворошилова. Работы затронут Театральный спуск с видовыми площадками и фонтанами, часть территории, прилегающей к Липецкому городищу, сквер Трунова, а также всю территорию вокруг Комсомольского пруда.
Как пояснила главный архитектор города Татьяна Азова, концепция по благоустройству будет разработана с перспективой реализации до 2022 года и состоять из двух основных элементов: благоустройство городской среды и проведение событийных мероприятий. Концепция также охватит площадь Соборную и территорию вокруг неё, а также территорию Нижнего парка. Проект будет разработан к апрелю.
К реализации проекта на условиях софинансирования предполагается привлечь средства федерального бюджета.
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Источник: пресс-служба администрации Липецка
Источник: пресс-служба администрации Липецка
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