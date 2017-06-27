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Источник: ТРК "Липецкое время"

Очередной маршрут выходного дня подготовила радиостанция "Липецк FM". В этот раз любителям путешествий предложили познакомиться с достопримечательностями старинной Лебедяни. Акция «Маршрут выходного дня» продолжается больше года. Благодаря областному Центру событийного туризма ведущие и слушатели "Липецк FM" уже исколесили почти пол-области.Гостеприимно и по-домашнему встречают гостей в Лебедяни. Но не только соком знаменит этот край. Чтобы в этом убедиться, радийщики вместе со слушателями снова отправились в путь. Первым пунктом экскурсии стало село Шовское – родина святого Силуана Афонского. Здесь и настоящая крестьянская изба, в этом доме преподобный родился. И часовня, чтобы каждый турист смог с молитвой обратиться к святому. Какой паломнический тур без родника и купели. Говорят, вода здесь самая чистая в Липецкой области из-за большого содержания серебра.