Слушатели "Липецк FM" познакомились с достопримечательностями Лебедянского района
12:40 27 Июня 2017 Общество
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Гостеприимно и по-домашнему встречают гостей в Лебедяни. Но не только соком знаменит этот край. Чтобы в этом убедиться, радийщики вместе со слушателями снова отправились в путь. Первым пунктом экскурсии стало село Шовское – родина святого Силуана Афонского. Здесь и настоящая крестьянская изба, в этом доме преподобный родился. И часовня, чтобы каждый турист смог с молитвой обратиться к святому. Какой паломнический тур без родника и купели. Говорят, вода здесь самая чистая в Липецкой области из-за большого содержания серебра.
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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