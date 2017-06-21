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В память о погибших в годы Великой Отечественной войны 21 июня в 22.30 от площади Ленина-Соборная в Липецке начнется шествие «Свеча памяти». В акции примут участие активисты молодежных общественных организаций, студенты учреждений среднего и высшего профессионального образования, представители патриотических общественных объединений и органов власти. Патриотическое воспитание – одно из приоритетных направлений в работе областной власти. «Молодое поколение важно воспитывать в духе уважения и любви к своему Отечеству, героическим поколениям наших предков», - считает глава администрации Липецкой области Олег Королёв.С горящими свечами в руках участники пройдут по улице Зегеля до площади Героев. Здесь собравшихся встретят слова Левитана, разбудившие наших граждан 22 июня 1941 года. Шествие закончится возложением цветов и свечей к монументу павшим воинам на площади Героев.Сбор участников на площади Ленина-Соборная начнется в 22:00 часа. "Липецкое время" покажет акцию "Свеча памяти" в прямом эфире.