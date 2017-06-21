Смотрите акцию "Свеча памяти" в прямом эфире "Липецкого времени"
08:30 21 Июня 2017 Общество
С горящими свечами в руках участники пройдут по улице Зегеля до площади Героев. Здесь собравшихся встретят слова Левитана, разбудившие наших граждан 22 июня 1941 года. Шествие закончится возложением цветов и свечей к монументу павшим воинам на площади Героев.
Сбор участников на площади Ленина-Соборная начнется в 22:00 часа. "Липецкое время" покажет акцию "Свеча памяти" в прямом эфире.
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