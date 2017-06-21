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В рамках акции "Свеча памяти" неравнодушные липчане собрались в колону и прошли по улице Зегеля, от площади Ленина-Соборной до площади Героев. С каждым годом все больше семей с маленькими детьми принимают участие. Вместе с ними прошли сотрудники правоохранительных органов, студенты, школьники, представители власти.На площади Героев прозвучало сообщение Юрия Левитана о том, что в 4.00 германские войска без объявления войны напали на нашу страну. Под бой метронома состоялась минута молчания, участники возложили цветы и свечи к монументу павшим воинам.