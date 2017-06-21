Сотни липчан пришли почтить память погибших в Великой Отечественной войне
23:01 21 Июня 2017 Общество
На площади Героев прозвучало сообщение Юрия Левитана о том, что в 4.00 германские войска без объявления войны напали на нашу страну. Под бой метронома состоялась минута молчания, участники возложили цветы и свечи к монументу павшим воинам.
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