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Специальных транспортных карт для учащихся не будет

11:57 29 Августа 2017 Общество
Тестовый режим новой системы безналичного расчёта в транспорте заканчивается 31 августа. Это значит, что с 1 сентября проезд за наличные будет стоить 22 рубля, по карте - 17 рублей. Продлевать тестовый период больше не будут, - заявили транспортники на брифинге для журналистов.

В настоящий момент фиолетовые общегражданские транспортные карты есть у 86 тысяч жителей региона. Почти 42 тысячи пользуются льготными картами. Ежемесячно их пополняют на 20 млн рублей. В управлении дорог и транспорта прогнозируют, что в ближайшие месяцы картами станут пользоваться 80% жителей региона. Для удобства планируют подключить систему, которая будет работать с наличной оплатой.

Олег Князев, заместитель начальника управления дорог и транспорта Липецкой области: "В будущем мы планируем, чтобы через нашу систему проходили также и наличные деньги. Это позволит вывести эти финансовые объемы денежных средств на белый свет, позволит отслеживать пассажиропоток, оптимизировать работу транспорта. В будущем мы планируем 80% безналичной оплаты проезда. Это наша цель".

Для школьников и студентов льготы не предусмотрены. С 1 сентября ездить в городских автобусах они смогут на общих условиях. Но в Липецке планируют поддержать отдельные категории учащихся. Сегодня на брифинге для журналистов председатель липецкого департамента дорог и транспорта Александр Алынин сообщил, что разрабатывается система льгот для школьников и студентов из малообеспеченных семей. С этим предложением департамент обратится к горсовету на сентябрьской сессии.

Александр Алынин, председатель департамента дорог и транспорта города Липецка: "Компенсация части стоимости проезда в объеме 50% будет производиться данной категории в расчете на 44 поездки в месяц в период образовательного сезона. Мы получили выпадающий доход в объеме 183 млн рублей".






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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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