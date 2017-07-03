"Тербунский рубеж" собрал гостей из Воронежа, Белгорода, Москвы
16:57 3 Июля 2017 Общество
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Для реконструктора подлинное оружие и оригинальная экипировка - это дело чести. Немецкий мундир сшит по всем канонам, планшет на раскопках найден лично. Александр Костомаха из Белгородской области на этом фестивале в роли врага. Играть немца - дело нелегкое, но привычное. Исторической реконструкцией занимается много лет, участвовал в нескольких десятках фестивалей.
С одной стороны немцы, с другой — советские солдаты. Сегодня они выполняют одну задачу, поэтому и обсуждают детали боя еще до начала, чтобы не было неразберихи на поле.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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