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Источник: ТРК "Липецкое время"

Жаркое лето 1942 воссоздали на Тербунском рубеже. Десятки реконструкторов показали, каким был знаменитый бой 75-летней давности. Напомним, что близ села Озёрки прошло одно из крупнейших танковых сражений.Для реконструктора подлинное оружие и оригинальная экипировка - это дело чести. Немецкий мундир сшит по всем канонам, планшет на раскопках найден лично. Александр Костомаха из Белгородской области на этом фестивале в роли врага. Играть немца - дело нелегкое, но привычное. Исторической реконструкцией занимается много лет, участвовал в нескольких десятках фестивалей.С одной стороны немцы, с другой — советские солдаты. Сегодня они выполняют одну задачу, поэтому и обсуждают детали боя еще до начала, чтобы не было неразберихи на поле.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".