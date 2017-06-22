link
Сегодня
В областной администрации продолжается работа с резервом управленческих кадров
Липецкие единороссы проведут масштабный форум партийных проектов в августе
Липчанам предлагают написать гимн окружающей среде
Перебои со светом будут на 3 улицах Липецка
Липчане взяли награды на олимпиаде по ракетомоделированию
На Советской укладывают верхний слой асфальта
Олег Королёв в Твиттере поздравил молодежь с праздником
Обратиться в Пенсионный фонд липчане могут через Центр консультирования
В Ельце в ДТП пострадали дети
Олег Королёв: Необходимо предпринять все меры, чтобы получить качественный урожай
Смотрите сегодня на телеканале "Липецкое время"
Липецкая область готовится к форуму «Область будущего»
Фотоконкурс «Однажды в Нижнем парке» проходит в Липецке
На базе областной юношеской библиотеки состоится юрконсультация

Цены на проезд в общественном транспорте в июле останутся прежними

17:49 22 Июня 2017 Общество
Цена на проезд в общественном транспорте Липецка в июле меняться не будет. Проезд будет по-прежнему стоить 17 рублей. Это связано с переходом на автоматизированную систему оплаты проезда. Во избежание конфликтных ситуаций, связанных с работой оборудования на территории Липецкой области, управлением потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области перенесены сроки установленных тарифов в Липецке, Ельце, Чаплыгине, Грязях, Лебедяни, Усмани, Задонске и Данкове. Новые цены начнут действовать не с 1 июля 2017 года, как планировалось ранее, а с 1 августа 2017 года.

В течение июля 2017 года будут действовать раннее установленные тарифы.
Количество показов: 597
Источник:  управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области
Система Orphus
Теги:

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Всего комментариев: 1
Артем Колесник 22.06 22:39
0
В Трамваях по карте будет 14 руб как и сейчас в Июле или все же 17 руб сделают по карте тогда зачем вообще эта карта нужна если и там сравняют! наличнвми должно быть как минимум на 50 % дороже чем по карте !

Лента новостей

11:37
В областной администрации продолжается работа с резервом управленческих кадров
11:34
Липецкие единороссы проведут масштабный форум партийных проектов в августе
11:17
Липчанам предлагают написать гимн окружающей среде
11:02
Перебои со светом будут на 3 улицах Липецка
10:35
Липчане взяли награды на олимпиаде по ракетомоделированию
10:26
На Советской укладывают верхний слой асфальта
10:11
Олег Королёв в Твиттере поздравил молодежь с праздником
09:44
Обратиться в Пенсионный фонд липчане могут через Центр консультирования
09:40
В Ельце в ДТП пострадали дети
09:16
Олег Королёв: Необходимо предпринять все меры, чтобы получить качественный урожай
08:45
Смотрите сегодня на телеканале "Липецкое время"
08:30
Липецкая область готовится к форуму «Область будущего»
08:00
Фотоконкурс «Однажды в Нижнем парке» проходит в Липецке
07:00
На базе областной юношеской библиотеки состоится юрконсультация

26.06.2017

17:10
Всероссийский молодёжный форум «Ты - предприниматель» состоялся в регионе
17:00
День молодежи - завтра в "Будильнике"
16:52
"Здоровый регион" презентовал три новых проекта
16:41
Празднование Дня города в Липецке пройдет на земле, воде и в воздухе
16:34
В Добринском районе разводят диковинную птицу
16:21
В Липецке и Ельце стартовали избирательные кампании
Вся лента новостей