Цены на проезд в общественном транспорте в июле останутся прежними
17:49 22 Июня 2017 Общество
В течение июля 2017 года будут действовать раннее установленные тарифы.
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Источник: управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области
Источник: управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области
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