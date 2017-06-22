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Источник: управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области

Цена на проезд в общественном транспорте Липецка в июле меняться не будет. Проезд будет по-прежнему стоить 17 рублей. Это связано с переходом на автоматизированную систему оплаты проезда. Во избежание конфликтных ситуаций, связанных с работой оборудования на территории Липецкой области, управлением потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области перенесены сроки установленных тарифов в Липецке, Ельце, Чаплыгине, Грязях, Лебедяни, Усмани, Задонске и Данкове. Новые цены начнут действовать не с 1 июля 2017 года, как планировалось ранее, а с 1 августа 2017 года.В течение июля 2017 года будут действовать раннее установленные тарифы.