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Источник: ТРК "Липецкое время"

Прогулка в прошлое в Елецком районе. 15 августа стартует второй Межрегиональный археологический фестиваль «Аргамач». Четыре дня обещают быть насыщенными. Посетителей ждут реконструкция славянского праздника, презентация стоянки времён палеолита и мастер-классы от археологов.Организаторы уже приоткрыли завесу тайны. Экскурсии будут водить по трём направлениям: «Воргол», «Пальна» и «Быстрая Сосна». Завершится фестиваль этно-концертом и показательными раскопками. Помимо официальной программы туристов ждёт еще один сюрприз: они посетят фестиваль исторической реконструкции «Ладейное поле», который пройдёт 19 августа.