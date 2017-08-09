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Участников фестиваля «Аргамач» ждут экскурсии и раскопки

12:07 9 Августа 2017 Общество
Прогулка в прошлое в Елецком районе. 15 августа стартует второй Межрегиональный археологический фестиваль «Аргамач». Четыре дня обещают быть насыщенными. Посетителей ждут реконструкция славянского праздника, презентация стоянки времён палеолита и мастер-классы от археологов.

Организаторы уже приоткрыли завесу тайны. Экскурсии будут водить по трём направлениям: «Воргол», «Пальна» и «Быстрая Сосна». Завершится фестиваль этно-концертом и показательными раскопками. Помимо официальной программы туристов ждёт еще один сюрприз: они посетят фестиваль исторической реконструкции «Ладейное поле», который пройдёт 19 августа.

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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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