Участников фестиваля «Аргамач» ждут экскурсии и раскопки
12:07 9 Августа 2017 Общество
Организаторы уже приоткрыли завесу тайны. Экскурсии будут водить по трём направлениям: «Воргол», «Пальна» и «Быстрая Сосна». Завершится фестиваль этно-концертом и показательными раскопками. Помимо официальной программы туристов ждёт еще один сюрприз: они посетят фестиваль исторической реконструкции «Ладейное поле», который пройдёт 19 августа.
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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