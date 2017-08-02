В Арбитражный суд всё чаще стали обращаться обманутые дольщики
16:23 2 Августа 2017 Общество
Татьяна Щедухина, председатель Арбитражного суда Липецкой области: "Управление видит, что данная организация принимает денежные средствав, а строительство не ведет, поэтому на сегодня обратились с заявлением. Завтра будет первое судебное заседание о приостановлении деятельности по приему денежных средств для строительства многоквартирных жилых домов".
В целом в этом году здесь рассмотрели почти 7000 дел. По нагрузкам, а это почти 200 заседаний в месяц, липецкие судьи догнали столичных коллег. Большая часть - гражданские дела. Среди них лидируют земельные, а также вопросы собственности, договоры купли-продажи. Много остаётся дел, связанных с банкротством организаций и физических лиц. Но самое большое число заявлений, 56 процентов, по страховым спорам.
Татьяна Щедухина, председатель Арбитражного суда Липецкой области: "Связано это с тем, что юридические лица перекупают у физических лиц свои долги для того, чтобы не обращаться в суды общей юрисдикции. Полагают, что быстрее будет получить сразу от юридического лица указанную сумму при ДТП и уступают свои права требования в дальнейшем этому юрлицу".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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