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Источник: ТРК "Липецкое время"

Сладкая, с кислинкой, крупная и помельче. В Липецке прошла клубничная ярмарка. Десятки сортов спелой ягоды представили местные сельхозпроизводители. Клубникой были заполнены лотки, вёдра, контейнеры. Кроме свежих ягод продавали клубничный джем, повидло, выпечку с ягодной начинкой. За ароматным товаром очереди выстраивались с самого утра.Все стихи и песни только о клубнике. Королева ягодных полей на «Клубничной ярмарке» представлена в свежем и консервированном виде. Торговые ряды наполнены вёдрами, контейнерами, ящиками с первым урожаем сладкой ягоды. Джемы, повидло, всевозможная выпечка на тематической ярмарке исключительно с клубничной начинкой.Все подробности - в сюжете.