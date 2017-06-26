В Липецке прошла клубничная ярмарка
12:45 26 Июня 2017 Общество
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Все стихи и песни только о клубнике. Королева ягодных полей на «Клубничной ярмарке» представлена в свежем и консервированном виде. Торговые ряды наполнены вёдрами, контейнерами, ящиками с первым урожаем сладкой ягоды. Джемы, повидло, всевозможная выпечка на тематической ярмарке исключительно с клубничной начинкой.
Все подробности - в сюжете.
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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