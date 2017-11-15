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В Липецкой области станет больше высокопроизводительных рабочих мест

12:40 15 Ноября 2017 Общество
В Липецкой области станет больше высокопроизводительных рабочих мест
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В администрации региона провели конференцию по созданию высокопроизводительных рабочих мест. К слову, в ближайшие три года их в регионе должно быть порядка 50 тысяч. В конференции приняли участие представители общественных организаций, органов власти, бизнесмены и учёные. У региона — большой потенциал в создании новых производств. Локомотивами роста служат ОЭЗ федерального и регионального уровня. Ежегодно здесь создаются несколько тысяч высокопроизводительных рабочих мест.

Александр Никонов, заместитель главы администрации Липецкой области: "Строительство новых предприятий, строительство нового производства - это применение новых суперсовременных технологий. И люди там работают те, кто имеет высшее образование, разбираются в современных новациях, применяют свои опыт и знания, имеют высокую производительность".

По мнению экспертов, создание одного рабочего места обходится работодателю от 11 до 19 млн рублей в год. Для выполнения областной программы по трудоустройству необходимо ежегодно инвестировать в экономику до 60 млрд рублей. Чтобы привлечь инвестиции, необходимы изменения в федеральном законодательстве, - считают представители бизнеса.

Владимир Подгорный, Уполномоченный по защите предпринимателей в Липецкой области: "Нужны новые механизмы, способствующие государственной поддержке нового бизнеса. Среднему бизнесу нужны кредитные ресурсы, нужны дополнительные возможности, нужны льготы".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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