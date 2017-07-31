В центре Лебедяни появились журавли, взмывающие ввысь
16:04 31 Июля 2017 Общество
Идею общественников поддержали неравнодушные горожане. Около миллиона рублей — деньги предприятий, организаций и местных жителей. Всего за четыре года из Лебедянского района на фронт ушли 12 тысяч человек. 7 тысяч из них не вернулись. Теперь их имена увековечены на табличках мемориала.
Алексей Хрипченко, глава города Лебедянь: "Когда мы начали чистовую отделку, у этого памятника постоянно стоят люди, ищут своих дедушек, прадедушек, приводят своих детей, своих внуков и говорят:" Вот твой дедушка воевал, ушел на фронт и, к несчастью, не вернулся. Но зато фамилия его осталась".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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