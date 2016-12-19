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Липчане увидят фильмы, которые не выйдут в прокат

17:01 19 Декабря 2016 Общество
Липчане увидят фильмы, которые не выйдут в прокат
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В регионе стартовал фестиваль российских фильмов «Липецкий выбор». До 21 декабря зрители увидят киноработы, получившие высокую оценку критиков, зрителей и прессы. В прокате эти фильмы не покажут, так что для жителей области это уникальная возможность увидеть хорошее кино на большом экране.  
Максим Колосов - начинающий актер. На экране его можно увидеть в короткометражке "Лиризмы", где он играет главную роль. Липчанам его обещали показать вне конкурсной программы фестиваля. На фестиваль привезли лучшее игровое кино. 8 из 10 фильмов участвуют в конкурсе. Ленты уже оценили критики и жюри. Очередь за липчанами.

Новинки отечественного кинематографа увидят не только липчане, но и жители Чаплыгина, Усмани, Грязей, Данкова, Станового. На встречу со зрителями приедут актеры.
Победители станут известны 21 декабря. На закрытии фестиваля выступят Эдуард Шульжевский, Наталья Гвоздикова, Светлана Немоляева и Сергей Баталов.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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