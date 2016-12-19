Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Количество показов: 576

Источник: ТРК "Липецкое время"

В регионе стартовал фестиваль российских фильмов «Липецкий выбор». До 21 декабря зрители увидят киноработы, получившие высокую оценку критиков, зрителей и прессы. В прокате эти фильмы не покажут, так что для жителей области это уникальная возможность увидеть хорошее кино на большом экране.Максим Колосов - начинающий актер. На экране его можно увидеть в короткометражке "Лиризмы", где он играет главную роль. Липчанам его обещали показать вне конкурсной программы фестиваля. На фестиваль привезли лучшее игровое кино. 8 из 10 фильмов участвуют в конкурсе. Ленты уже оценили критики и жюри. Очередь за липчанами.Новинки отечественного кинематографа увидят не только липчане, но и жители Чаплыгина, Усмани, Грязей, Данкова, Станового. На встречу со зрителями приедут актеры.Победители станут известны 21 декабря. На закрытии фестиваля выступят Эдуард Шульжевский, Наталья Гвоздикова, Светлана Немоляева и Сергей Баталов.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".