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Жителей дома №5 по улице Газина планируют переселить уже осенью

12:34 30 Июня 2017 Общество
Переселение жителей дома №5 по улице Газина может состояться уже этой осенью. В городской администрации состоялась встреча липчан, претендующих на новое жилье, с мэром города Сергеем Ивановым.

Напомним, что дом 1920-х годов постройки аварийным признали в 2014-м. А в 2016-м постановление аннулировали. Сделали новое заключение. Проблему жильцов должна была решить частная фирма. Инвестор пообещал предоставить квартиры в микрорайоне «Елецкий», а территорию под старым бараком забрать в качестве площадки для будущей стройки. Однако 28 квартир для переселенцев оказались в залоге под кредит, который фирма взяла ранее.

Татьяна Юдина, житель дома №5 по ул. Газина: "Слесари пришли, они сделали дырку в полу. У нас нет подвалов, вся канализация идет к нам. Все сгнило. Моя угловая квартира крен дала 30 градусов. У нас надежда уже пропала".

Жители злополучной двухэтажки обратились в прокуратуру. Там дом признали непригодным для проживания. Помогать людям взялись и активисты Народного фронта. На встрече мэр предложил два варианта решения проблемы. Первый - признать дом аварийным по решению суда и расселить людей в муниципальное жилье. По сути, в те же общежития или квартиры с подселением. Второй - мэрия пойдет навстречу строителям и увеличит земельный участок под застройку, чтобы компания вместо одного дома могла возвести там сразу две многоэтажки. Так застройщик окупит свои затраты на переселение людей.

Сергей Иванов, глава г. Липецка: "Мне кажется, это оптимальный путь, когда из 16 метров переселяются в 45. Когда из 34-х переселяются в 52. Сегодня сама жительница говорит, что у нее ни комнат, ни туалета, ничего нет, а получает комфортное благоустроенное жилье. Конечно, это самый оптимальный путь. Чтобы все получилось, надо просто набраться терпения".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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