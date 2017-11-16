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Бесплатные спортплощадки установят в Липецке и Ельце

11:54 16 Ноября 2017 Спорт
Липецкая область вошла в число субъектов РФ, участвующих в социальном проекте, который в нашем регионе реализуется при содействии информационно-аналитического Центра развития физической культуры и спорта Липецкой области. 10 спортивно-развивающих комплекса будут оборудованы в областном центре, 5 - в Ельце.

Четыре спорткомплекса в Липецке - рядом с бассейном «Лидер», у Дворца спорта «Звездный», в парке «Быханов сад» и поселке Матырский - уже успешно работают. Остальные площадки будут расположены в Нижнем парке, а также на территории школ №№37, 42, 51, 64, 20. В Ельце их оборудуют рядом с ледовым дворцом имени Анатолия Тарасова, на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Виктория», а также у школ №№ 1, 10, 17. Универсальное оборудование на площадках предназначено как для детей, так и для взрослых.

В Липецкой области все делается для того, чтобы с каждым годом приверженцев здорового и активного образа жизни становилось больше. По инициативе руководителя области Олега Королёва разработан проект «Здоровый регион» «Стремление вести здоровый образ жизни необходимо развивать в каждом человеке. К решению этой задачи нужно привлекать все общество», - подчеркивает Олег Королёв.
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Источник:  пресс-служба администрации Липецкой области
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