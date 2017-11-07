Елецкий веломаршрут получил гран-при всероссийской премии
11:00 7 Ноября 2017 Спорт
Гран-при в номинации «Лучший велосипедный маршрут» завоевал проект «Связь времен», разработанный специалистами из Елецкого района и областным Центром событийного туризма. 12-километровый маршрут подходит как для молодежи, так и для взрослых. Точки на карте – известные природные и рукотворные объекты: Воргольское ущелье, «Кривой лес», усадьба Талдыкина, храм Успения Пресвятой Богородицы, «Камень желаний» и другие.
Развитие туризма как отдельной отрасли экономики глава региона Олег Королёв считает приоритетной задачей органов власти на ближайшие годы. «На территории Липецкой области есть уникальные природные и исторические достопримечательности, с которыми будет интересно познакомиться каждому», - уверен Олег Королёв.
Количество показов: 113
Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
Ссылки по теме
- 07 Ноября 2017 10:51Обновленный спортзал получили школьники села Тростное Спорт
- 03 Ноября 2017 15:33Стартовал образовательный проект «За здоровое будущее» Общество
- 02 Ноября 2017 15:54Стартовала военно-патриотическая игра «Оборона» Спорт
- 02 Ноября 2017 15:02Сотрудники МФЦ Липецкой области провели турнир по шахматам и шашкам Спорт
- 16 Октября 2017 17:20Единая неделя ГТО объединила несколько тысяч жителей Липецкой области Спорт
Лента новостей
|17:59
|17:46
|17:25
|17:15
|16:58
|16:57
|16:53
|16:49
|15:46
|15:08
|14:22
|12:58
|12:53
|12:21
|11:39
|11:34
|11:26
|11:13
|11:00
|10:51
Комментарии