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Елецкий веломаршрут получил гран-при всероссийской премии

11:00 7 Ноября 2017 Спорт
В финале Всероссийской премии «Маршрут года» наш регион представил шесть проектов. В их числе - трехдневный маршрут «Неоконченная пьеса русской усадьбы» и подробная туристическая карта региона.

Гран-при в номинации «Лучший велосипедный маршрут» завоевал проект «Связь времен», разработанный специалистами из Елецкого района и областным Центром событийного туризма. 12-километровый маршрут подходит как для молодежи, так и для взрослых. Точки на карте – известные природные и рукотворные объекты: Воргольское ущелье, «Кривой лес», усадьба Талдыкина, храм Успения Пресвятой Богородицы, «Камень желаний» и другие.

Развитие туризма как отдельной отрасли экономики глава региона Олег Королёв считает приоритетной задачей органов власти на ближайшие годы. «На территории Липецкой области есть уникальные природные и исторические достопримечательности, с которыми будет интересно познакомиться каждому», - уверен Олег Королёв.
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Источник:  пресс-служба администрации Липецкой области
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