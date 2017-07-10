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Источник: ТРК "Липецкое время"

В Лебедянском районе провели областной фестиваль по рыбной ловле для людей с ограниченными возможностями здоровья. На берегу пруда села Павелка вырос целый палаточный городок. Спортсмены не только рыбачили, но и участвовали в мастер-классах, общались и отдыхали. Общий улов победителей потянул на 3 килограмма.Владимир Шмидерилов вспоминает, как это - держать удочку в руках. Заядлый рыболов забыл о своем хобби на долгие годы, когда попал в инвалидное кресло. Павельский пруд в Лебедяни таких рыбаков, как Владимир, принимает уже 10 год подряд. Для них здесь все условия: удобные подъезды, безопасные причалы, беседки с пандусами.Приветствовать рыбаков приехал Станислав Радзишевский. Он и стал главным судьей соревнований.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".