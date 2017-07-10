Улов победителей областного фестиваля рыбной ловли составил 3 кг
16:45 10 Июля 2017 Спорт
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Владимир Шмидерилов вспоминает, как это - держать удочку в руках. Заядлый рыболов забыл о своем хобби на долгие годы, когда попал в инвалидное кресло. Павельский пруд в Лебедяни таких рыбаков, как Владимир, принимает уже 10 год подряд. Для них здесь все условия: удобные подъезды, безопасные причалы, беседки с пандусами.
Приветствовать рыбаков приехал Станислав Радзишевский. Он и стал главным судьей соревнований.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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