Количество показов: 72

Источник: Здоровый регион

Накануне в поселке Аргамач-Пальна Елецкого района состоялся веломарафон в дисциплине «кросс-кантри». Его организовали энтузиасты-любители при поддержке управления физкультуры и спорта Липецкой области и администрации Елецкого муниципального района.Грунтовый веломарафон в Липецкой области состоялся впервые. На старт марафона вышло около 80 участников от 13 до 70 лет из Москвы и Подмосковья, Орла, Тулы, Курска, Воронежа, Тамбова и Липецка. Взрослым участникам предстояло преодолеть 78 километров с общим набором высоты в 1000 м.Трасса марафона пролегла по живописным местам Елецкого района вдоль реки Пальна. Долина включает в себя скальные породы, пещеры, ущелья, родники, реликтовые дубравы. Здесь встретились три географических зоны с характерной для них растительностью — степная, горная и лесная. Это идеальное место для езды на горном велосипеде, включающая в себя высокие подъемы, что так важно для «кросс-кантри».По итогам гонки, абсолютным лидером марафона стал гонщик из Воронежа Сергей Киселев.