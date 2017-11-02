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Источник: ТРК "Липецкое время"

«Онкодесант» завершил марафон по районам Липецкой области. Финал популярной профилактической акции медиков региона прошел в Усманской межрайонной больнице. Более тысячи горожан и жителей района получили консультацию лучших врачей онкодиспансера, а также прошли комплексный осмотр.Финальная точка долгого маршрута областной акции "Онкодесант" - Усманская межрайонная больница. Сегодня здесь вели прием ведущие специалисты региона. Чтобы пройти комплексный осмотр, нужен только паспорт и полис. В Усмани получили консультацию специалистов более тысячи человек, более 300 прошли медосмотр: сдали кровь на онкомаркеры, сделали УЗИ, рентген, маммографию. Параллельно в Усмани работали 5 информационных площадок.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".