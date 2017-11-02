«Онкодесант» завершил свой маршрут в Усмани
16:48 2 Ноября 2017 Здоровье
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Финальная точка долгого маршрута областной акции "Онкодесант" - Усманская межрайонная больница. Сегодня здесь вели прием ведущие специалисты региона. Чтобы пройти комплексный осмотр, нужен только паспорт и полис. В Усмани получили консультацию специалистов более тысячи человек, более 300 прошли медосмотр: сдали кровь на онкомаркеры, сделали УЗИ, рентген, маммографию. Параллельно в Усмани работали 5 информационных площадок.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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