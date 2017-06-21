В Липецкой области стартовали мероприятия, посвященные Дню борьбы с наркоманией
12:42 21 Июня 2017 Здоровье
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Людмила Летникова, заместитель главы администрации Липецкой области: "В Липецкой области создана трехуровневая система наркологической помощи. У нас есть единственный в ЦФО реабилитационный центр для людей, которые находятся в ремиссии. Это для бывших наркоманов".
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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