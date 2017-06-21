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Источник: ТРК "Липецкое время"

Акции, флешмобы и тематические площадки. В регионе дали старт череде мероприятий, посвященных Дню борьбы с наркоманией. Во всем мире его отмечают 26 июня. В регионе за несколько дней проведут сотни мероприятий. Врачи и активисты будут рассказывать о вреде этой пагубной привычки. Ставку делают в основном на молодежь. В группе риска люди 15-19 лет. Обычно в этом возрасте впервые пробуют наркотики. Стоит отметить, что смертность от наркомании в регионе снижается. Этому способствует активная профилактическая работа. Спортивные праздники - велопробеги, футбольные матчи. А также образовательные акции. Доктора посещают мероприятия, читают лекции на производстве. Сегодня в Нижнем парке все желающие могли сдать тест на предрасположенность к наркозависимости, научиться оказывать первую помощь пострадавшему и проверить свое физическое здоровье.Людмила Летникова, заместитель главы администрации Липецкой области: "В Липецкой области создана трехуровневая система наркологической помощи. У нас есть единственный в ЦФО реабилитационный центр для людей, которые находятся в ремиссии. Это для бывших наркоманов".Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".