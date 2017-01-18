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Источник: ТРК "Липецкое время"

Новый закон об ОСАГО, вступивший в силу с нового года, должен положить конец поборам страховых компаний. Электронный способ получения полиса, который по новым правилам гарантируют все страховщики, не позволит навязывать допуслуги и скрывать наличие полисов. Но все ли так гладко?Заключения нового договора ОСАГО большинство водителей теперь боятся как огня. Теперь это сплошные потери: времени, денег, нервов. В очередях люди сидят днями напролёт, дополнительные услуги стали по факту обязательными. Да и продираться через тернии расчёта стоимости ОСАГО большинству автолюбителей не под силу.С 1 января 2017 года полис ОСАГО все страховые фирмы обязаны оформлять в электронном виде. При онлайн-регистрации пользователи отмечают недоработки и сложности.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".