Электронные полисы ОСАГО не решили всех проблем
16:45 18 Января 2017 Авто
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Заключения нового договора ОСАГО большинство водителей теперь боятся как огня. Теперь это сплошные потери: времени, денег, нервов. В очередях люди сидят днями напролёт, дополнительные услуги стали по факту обязательными. Да и продираться через тернии расчёта стоимости ОСАГО большинству автолюбителей не под силу.
С 1 января 2017 года полис ОСАГО все страховые фирмы обязаны оформлять в электронном виде. При онлайн-регистрации пользователи отмечают недоработки и сложности.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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