Липецк встретил первую рабочую неделю повсеместными пробками
16:22 9 Января 2017 Авто
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Понедельник после новогодних каникул автолюбители встречали с ужасом. Утром город встал по всем основным магистралям. Под колёсами снежная каша, дальше лёд. Движение превратилось в бесконечный тест-драйв в суровых зимних условиях. Вопрос у всех водителей один: где коммунальные службы?
Председатель департамента ЖКХ Евгений Лисаконов напротив утверждает, что у спецслужб последние восемь дней была горячая пора.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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