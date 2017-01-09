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Липецк встретил первую рабочую неделю повсеместными пробками

16:22 9 Января 2017 Авто
Липецк встретил первую рабочую неделю повсеместными пробками
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Вопрос об оперативной работе коммунальных служб поднял на утренней планёрке глава Липецка Сергей Иванов. А детально о том, где работали снегоуборочные машины 7 и 8 января, сколько ещё потребуется дней на очистку города и почему в некоторых дворах до сих пор снега по колено, рассказал председатель департамента ЖКХ Евгений Лисаконов.

Понедельник после новогодних каникул автолюбители встречали с ужасом. Утром город встал по всем основным магистралям. Под колёсами снежная каша, дальше лёд. Движение превратилось в бесконечный тест-драйв в суровых зимних условиях. Вопрос у всех водителей один: где коммунальные службы?

Председатель департамента ЖКХ Евгений Лисаконов напротив утверждает, что у спецслужб последние восемь дней была горячая пора.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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