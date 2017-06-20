Улица Советская еще на 2 недели останется закрытой
18:19 20 Июня 2017 Авто
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Улица Советская стала пешеходной 9 июня. Обещали, что на 10 дней. За это время должны были асфальт перекрыть, трубы поменять и благоустроить все вокруг. Но дети по-прежнему катаются по дороге на самокатах и велосипедах, а взрослые неспешно по ней прогуливаются. Рядом грохочет спецтехника, хотя уже 19 июня движение автомобилей должно было возобновиться.
Работы ведутся ускоренными темпами. Привлечено более 40 единиц спецтехники. На сегодняшний день полностью уложен выравнивающий слой, дорожники взялись за финишное покрытие. Отделывают парковочные карманы и поднимают люки на уровень верхнего слоя асфальта. Параллельно идет работа на тротуарах.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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