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Улица Советская еще на 2 недели останется закрытой

18:19 20 Июня 2017 Авто
Улица Советская еще на 2 недели останется закрытой
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В обещанные 10 дней подрядчики не уложились. На данный момент ремонт идет полным ходом. День и ночь на объекте работает 40 единиц спецтехники. Рабочие кладут верхний слой асфальтового полотна и выравнивают парковочные карманы. Скоро на улице появятся новые светофоры.

Улица Советская стала пешеходной 9 июня. Обещали, что на 10 дней. За это время должны были асфальт перекрыть, трубы поменять и благоустроить все вокруг. Но дети по-прежнему катаются по дороге на самокатах и велосипедах, а взрослые неспешно по ней прогуливаются. Рядом грохочет спецтехника, хотя уже 19 июня движение автомобилей должно было возобновиться.
Работы ведутся ускоренными темпами. Привлечено более 40 единиц спецтехники. На сегодняшний день полностью уложен выравнивающий слой, дорожники взялись за финишное покрытие. Отделывают парковочные карманы и поднимают люки на уровень верхнего слоя асфальта. Параллельно идет работа на тротуарах.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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